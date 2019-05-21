В Благовещенске таксист работает с голубем-«напарником»

В социальных сетях появилась информация о благовещенском таксисте, который работает с удивительным «напарником». Вместе с мужчиной пассажиров развозит голубь.

По словам жителей Благовещенска, водитель такси нашел погибающего птенца голубя у дороги, смог его вылечить, выкормил и вырастил. Теперь птица и человек – настоящие друзья. Хозяин зовет своего пернатого друга Валерой.

Находясь в салоне автомашины, голубь чувствует себя привольно. Птица проводит «рабочее» время или на плече у «напарника», или на приборной панели машины: там для Валеры имеется специальный коврик. Отметим, что герой данного сообщения совсем не боится людей и с удовольствием фотографируется, сообщает Порт Амур.

Фото: Порт Амур