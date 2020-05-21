В августе выпускники смогут сдать ЕГЭ на оставшиеся в вузах места

Зачисление в российские вузы начнётся в августе. Тогда же выпускники смогут досдать экзамены в формате ЕГЭ.
Президент России Владимир Путин отметил, что для того, чтобы сдать ЕГЭ в августе, у выпускников школ должны быть весомые причины. С результатами экзаменов они смогут претендовать на оставшиеся в вузах места.
Таким образом, у абитуриентов появится возможность начать обучение в 2020 году. При этом президент отметил, что с началом учебного года у студентов государство затягивать не будет.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram