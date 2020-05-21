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В августе выпускники смогут сдать ЕГЭ на оставшиеся в вузах места

7info7
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Зачисление в российские вузы начнётся в августе. Тогда же выпускники смогут досдать экзамены в формате ЕГЭ.

Президент России Владимир Путин отметил, что для того, чтобы сдать ЕГЭ в августе, у выпускников школ должны быть весомые причины. С результатами экзаменов они смогут претендовать на оставшиеся в вузах места.

Таким образом, у абитуриентов появится возможность начать обучение в 2020 году. При этом президент отметил, что с началом учебного года у студентов государство затягивать не будет.

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