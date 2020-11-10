В Астрахани завершается строительство нового детского сада на 330 мест

В Астрахани в микрорайоне «Западный-2» завершается строительство нового детского сада на 330 мест. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Строительство нового учреждения проводят в рамках нацпроекта «Демография».
К сегодняшнему дню уже завершили внутреннюю отделку помещений. В настоящее время подрядчик закупает и устанавливает современное оборудование.
На внутренней территории уже уложили антитравматическое покрытие, установили горки и качели, обустроили беседки и высадили газон.
Глава города во время выездного совещания обратила внимание на железобетонные конструкции, оставленные после предприятий. На этой территории работы ведутся уже несколько месяцев.