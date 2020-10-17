В Архангельской области коронавирусом заразились 63 школьника и 60 педагогов

В Архангельской области за неделю число заболевших COVID-19 школьников достигло 63, а педагогов — более 60, сообщает «Двина сегодня».

Несмотря на такую цифру, Роспотребнадзор рассказал, что каникулы у школьников сдвигать не планируют. Помимо школьников и учителей заразились и дошкольники. Число коронавирусных больных в детских садах составило 9 человек. Таким образом, общее число ушедших на карантин учебных заведений — 30 штук.

Как отметила сотрудник Роспотребнадзора Елена Байдакова, большинство педагогов заразились COVID-19 в результате контакта с другими учителями.

— Должна быть максимальная социальная дистанция, заниматься только образовательным процессом, а внеурочное время надо находиться только в масках, — напомнила эксперт.