В Архангельске снесут водонапорную башню на Новгородском проспекте до 1 июня 2021

В Архангельске до 1 июня 2021 года снесут старую водонапорную башню, которая находится на проспекте Новгородском, 173/1, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ведомство уже заключило контракт с ярославской компаний «Транспорт-профи», которая выиграла электронный аукцион. Сообщается, что эта организация соответствует всем требованиям. К тому же, она предложила минимальную цену контракта в размере 5 млн рублей.
Проектировщик заметил, что сносить башню нужно в 5 этапов. Для этого понадобится механический метод, так как сооружение находится в непосредственной близости от жилых домов.
Напомним, водонапорная башня использовалась до конца 1970-х годов, а затем власти запустили центральный водопровод. После этого башня уже потеряла свое техническое значение.
21 января 2020 года Октябрьский районный суд Архангельска признал башню собственностью муниципалитета.