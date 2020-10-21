В Архангельске снесут водонапорную башню на Новгородском проспекте до 1 июня 2021

В Архангельске до 1 июня 2021 года снесут старую водонапорную башню, которая находится на проспекте Новгородском, 173/1, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ведомство уже заключило контракт с ярославской компаний «Транспорт-профи», которая выиграла электронный аукцион. Сообщается, что эта организация соответствует всем требованиям. К тому же, она предложила минимальную цену контракта в размере 5 млн рублей.

— Сегодня состоялось заключение контракта с подрядчиком. Предварительно ООО «Транспорт-профи» представило в администрацию документы, подтверждающее наличие опыта выполнения аналогичных работ. В ближайшее время совместно с подрядчиком мы согласуем сроки этапов сноса – с учетом зимних условий, — рассказали в департаменте муниципального имущества.

Проектировщик заметил, что сносить башню нужно в 5 этапов. Для этого понадобится механический метод, так как сооружение находится в непосредственной близости от жилых домов.

Напомним, водонапорная башня использовалась до конца 1970-х годов, а затем власти запустили центральный водопровод. После этого башня уже потеряла свое техническое значение.

— Последние годы она находилась в частной собственности, а владелец уклонялся от обязанности по ее содержанию и от права собственности на нее. Поэтому администрацией города были приняты меры по признанию в судебном порядке башни-склада бесхозяйным имуществом, — говорится в сообщении.

21 января 2020 года Октябрьский районный суд Архангельска признал башню собственностью муниципалитета.