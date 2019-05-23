Усы препятствуют появлению рака – ученые

Американские ученые из Университета Канзаса провели масштабное исследование и выяснили, что усы препятствуют появлению рака.

По мнению экспертов, онкология может развиться из актинического кератоза – чешуйчатое пятно на коже. Заболевание часто возникает из-за долгого пребывания на солнце и проявляется вокруг губ, ушей, кожи головы, плеч у мужчин в возрасте 50-60 лет, пишет «РГ».

Отмечается, что усы могут играть роль своеобразной защиты от кератоза и его последствий. Специалисты пришли к выводу, что мужчины, которые носят усы толщиной не менее девяти миллиметров, в 16 раз меньше подвержены болезни, чем те, кто не имеет достаточной растительности на лице.