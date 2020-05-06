Умер заразившийся COVID-19 главврач Троице-Сергиевой Лавры

Скончался главный врач Троице-Сергиевой Лавры игумен Тихон (Барсуков). У него был диагностирован коронавирус.
Как сообщает официальный сайт монастыря, игумен Тихон отличался безмерно любящим сердцем, и это проявлялась в заботе о каждом пациенте. Помимо послушания в обители, игумен значился главным врачом в Московской Духовной Академии.
Смертоносное поветрие 2020 года не обошло стороной отца Тихона. Он был призван дать ответ пред Господом в день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая. Молитвенно вспоминая заботливое сердце игумена Тихона, будем следовать примеру его ревностного служения.
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