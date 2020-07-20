Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

На 72 году жизни умер известный синоптик и ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом в своём аккаунте Twitter сообщил Андрей Малахов.

Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу, — написал шоумен.

Два года назад Беляев рассказал, что борется с раком лёгких. Он перенёс несколько операций. Отмечается, что скончался известный телеведущий в реанимации.