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Новости мира Общество 5 июня 2019 09:13 | Просмотров:

Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Все они рецептурные, входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но пользуются спросом у наркозависимых людей. Поэтому за их незаконную продажу и хранение вводится уголовная ответственность.

Как сообщили «Известиям» в аппарате правительства, постановление уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. После вступления документа в силу нарушителей могут отправить за решетку на три года.

Сейчас за нарушение их оборота предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 3 тыс. рублей, для юридических — до 30 тыс. рублей.

В Минздраве «Известиям» пояснили, что эти меры недостаточны: препараты высокодоходные и штрафы не останавливают незаконных распространителей.

Подробнее — в материале «Известий»: Уголовный компонент: глазной препарат подвели под статью

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