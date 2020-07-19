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Порнография негативно сказывается на эректильной функции

7info7

Чем чаще мужчина смотрит порнографию, тем вероятнее у него возникнут проблемы с эректильной функцией. К таким выводам пришли учёные из Бельгии, пишет Газета.ру.

Любовь к порно может породить серьёзную проблему. Фанаты фильмов для взрослых, рано или поздно могут испытать проблемы с эрекцией. Исследования доказывают: чем больше человек смотрит порнографию, тем шире становятся его интересы в сексе. А это приводит к тому, что возбудиться во время полового акта мужчине становится сложнее.

Учёные проанкетировали более 3 тысяч мужчин. Согласно результатам опроса, мужчины смотрели порнографию до 70 минут в неделю. Более 20% участников опроса в возрасте до 35 лет признались: они испытывают проблемы с эрекцией во время секса.

Учёным удалось установить связь между частотой и временем просмотра фильмов для взрослых и нарушениями эрекции. В итоге те, кто сообщил о проблемах, смотрят порно достаточно часто.

О том, как порно влияет на женщин, в исследовании не говорится.

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