Учёные назвали самые опасные продукты для диабетиков

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Специалисты назвали три продукта, которые точно не стоит употреблять людям с диабетом II типа. Из-за них у диабетика может ухудшиться самочувствие.

К таким продуктам относятся белый хлеб, сдобная выпечка и белая паста. В них содержится большое количество углеводов, которые могут спровоцировать рост уровня сахара в крови.

Кроме того, людям с диабетом не советуют есть еду на вынос. Однако существует один нюанс: влияние такой пищи на организм сугубо индивидуальное. Поэтому диабетикам советуют каждый раз измерять уровень сахара в крови до и после перекуса.

Главной проблемой современных людей является то, что многие из них даже не знают о том, что больны диабетом. Узнать об этом можно через анализ крови. Также стоит обратить внимание на некоторые симптомы этого заболевания. К ним относятся набор или потеря веса, постоянная жажда и усталость, долгое заживление маленьких ранок, пишет портал Express.