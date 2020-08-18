Учёные нашли связь между депрессией и тяжелым течением COVID-19

У людей с подтвержденными психиатрическими диагнозами чаще и тяжелее протекает COVID-19. Об этом свидетельствует исследование международной группы ученых, в котором были проанализированы данные 50 тыс. британцев с различными расстройствами.

Специалисты давно подтвердили, факт того, что коронавирусная инфекция может вызывать различные неврологические и психические расстройства у переболевших. Теперь же установлена и обратная связь. Исследователи из Сычуаньского университета, Каролинского института и Университета Исландии опубликовали итоги исследования, в котором связали психические расстройства с риском заражения, тяжелого течения и смерти от SARS-CoV-2.

Учёные изучили данные о здоровье 421 тыс. человек, среди которых 50 815 — люди с психическими расстройствами. Оказалось, что психические проблемы могут приводить к изменению иммунных реакций, также у их наблюдаются «неоптимальное поведение и неспособность применять стратегии смягчения последствий» пандемии. Как пояснила врач-инфекционист Елена Белова, таким людям труднее соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маски и ограничивать контакты.

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«Принимаемые для лечения психических расстройств препараты также могут оказывать негативное влияние в том числе на иммунную систему», — указала она. Самым опасным расстройством в плане заражения, тяжёлого течения и смерти при коронавирусе ученые признали депрессию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Сплошное расстройство: нарушения психики повышают риск тяжелого течения COVID-19