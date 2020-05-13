Учёные нашли аномальные изменения в организме у заражённых COVID-19

Учённые проанализировали данные более 400 человек, заражённых коронавирусом, и сделали следующий вывод: у некоторых из них появились аномальные изменения в организме. Причём этой касается одной и той же группы органов.
Так, речь идёт о желудочно-кишечном тракте. У некоторых пациентов исследователи выявили пневматоз. Состояние, при котором газы проникают в стенки кишечника и формируют там воздушные кисты. У других появилась ишемия кишечника. Кроме того, некоторые инфицированные столкнулись с холестазом — нарушением образования желчи.
Средний возраст заболевших составляет 57 лет. Многие из них были подключены к аппаратам ИВЛ, пишет РИА Новости.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram