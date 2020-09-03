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Новости мираОбщество

Ученые заявили о риске заражения педагогов COVID-19 из-за открытия школ

7info7
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

С началом учебного года может резко возрасти число заражений коронавирусом среди педагогов старших классов. К такому выводу в ходе моделирования пришли ученые из Калифорнийского университета.

По мнению специалистов, рискуют заразиться 40,7% учителей старшеклассников. Это связано с тем, что распространение патогена среди детей младшего возраста ниже, чем в коллективе старших школьников.

Среди педагогов средней возрастной группы симптомы COVID-19 могут отметиться у 37,2%, а риски педагогов начальной школы оценены в 4,1%.

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Ученые полагают, что в средней и старшей школе количество учащихся в помещении не должно превышать 10 человек, а в классах начальной школы может одновременно находиться и до двадцати учеников.

Как «Известиям» объяснил доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов, учителя действительно входят в группу риска в связи с необходимостью длительное время находиться в одном помещении с большим количеством учеников.

«Наиболее подвержены тяжелому течению инфекции педагоги старше 60 лет, особенно люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистая патология и другие», — отметил специалист.

Вполне вероятно, что открытие школ будет угрожать распространением инфекции среди педагогов, а также взрослых родственников учащихся, поэтому надо соблюдать меры предосторожности, добавил он.

Подробнее читайте в материале «Известий»:Педагогический удар: старшеклассники активнее распространяют вирус

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