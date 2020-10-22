Тяжелобольные COVID-19 могут остаться без антител

В 10-15% случаев антитела быстро пропадают даже у тяжело переболевших COVID-19. Об этом в интервью «Известиям» заявил Директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В 10-15% случаев даже у тяжело переболевших COVID по непонятным причинам образуются антитела к интерферону (ряд белков со сходными свойствами, которые выделяются клетками организма в ответ на вторжение вируса. — «Известия»), которые необходимы в том числе для полноценной работы иммунной системы, клеток памяти и выработки антител, — рассказал он.

Как объяснил Александр Гинцбург, в этом случае блокируется дальнейшее развитие иммунной реакции, поэтому антитела очень быстро перестают образовываться.

На полях XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» ученый также рассказал «Известиям» о том, почему медикаменты не могу стать альтернативой вакцине, и поможет ли вакцина людям с иммунодефицитом.

В центре им. Н. Гамалеи была разработана первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «Спутник V».

Подробнее — в интервью Александра Гинцбурга «Известиям»: «В 10–15% случаев у тяжело переболевших COVID антитела пропадают»