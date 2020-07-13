Понедельник, 13 июля, 2020
21.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Треть россиян заявили о недовольстве удаленкой

7info 2

35% сотрудников российских компаний, принявших участие в опросе РАНХиГС, считают, что качество организации работы при переходе на удаленный режим снизилось. Об улучшении заявили лишь 6% респондентов. С результатами исследования ознакомились «Известия».

Опрошенные, в частности, жаловались на сложности с концентрацией (31%), потерю доступа к внутренней документации и базам данных (33%), трудности при общении с коллегами и клиентами (30%). Кроме того, 44% участников опроса отметили, что стали работать дольше. При этом 28% разницы в графике не заметили, 24% сообщили, что начали трудиться меньше.

Желание остаться на удаленке в будущем высказали 10% респондентов. 55% высказались за частично дистанционную работу, а 33% хотят полностью вернуться в офис.

«Пока структура рынка в стадии замирания. Неясно, в какую сторону начнется движение. Одна из основных категорий — малые и индивидуальные предприятия — приостановила работу и еще не решила, куда им двигаться», — прокомментировала результаты исследования директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Сложности перехода: удаленкой недовольно более трети сотрудников

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%
Следующая статьяВ России появятся новые законы о культуре, Госсовете и науке

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Свежая информация о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальную информацию о распространении коронавируса в регионе. По состоянию на 08.30 понедельника, 13...
Узнать больше

На пожаре в Рязани пострадал человек

Новости Рязани
На пожаре в Рязани пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.  Сообщение о пожаре...
Узнать больше

Страховой рынок Рязанской области: итоги работы в I квартале 2020 года

Новости Рязани
В I квартале 2020 году в Рязанской области было заключено 188,7 тыс. договоров страхования, это на 5,2% меньше, чем за аналогичный период...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани завершился третий этап «Авиадартса»

Администрация
В субботу, 11 июля, на рязанском аэродроме в Дягилево состоялось закрытие третьего этапа конкурса по выучке лётных экипажей «Авиадартс-2020». ТОржественную церемонию посетили...
Узнать больше

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор событий РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей, пришедших на этой неделе из разных уголков Рязанской области. На дороге у поворота...
Узнать больше

Николай Любимов прокомментировал выдвижение кандидатов от «Единой России»

Новости Рязани
Напомним, губернатор Любимов стал первым номером партийного списка «Единой России». Выборы пройдут 13 сентября.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+