Территорию испанского завода залило литрами красного вина

В Испании в одной из виноделен прорвало цистерну с красным вином. В итоге несколько десятков литров напитка залило территорию целого завода, сообщает РИА «Новости».
Все произошло в Испанской провинции Альбасете на винодельне Vitivinos. Завод располагается в маленькой деревне Вильямалеа с населением 4 000 человек.
Из бочки, вместимость которой составляет 50 000 литров, начало выливаться красное вино. Это произошло из-за механического повреждения в хранилище напитка. Сотрудники завода не смогли никаким образом остановить потоки, поэтому просто начали снимать все на видео.