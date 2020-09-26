Территорию испанского завода залило литрами красного вина

В Испании в одной из виноделен прорвало цистерну с красным вином. В итоге несколько десятков литров напитка залило территорию целого завода, сообщает РИА «Новости».

Все произошло в Испанской провинции Альбасете на винодельне Vitivinos. Завод располагается в маленькой деревне Вильямалеа с населением 4 000 человек.

Из бочки, вместимость которой составляет 50 000 литров, начало выливаться красное вино. Это произошло из-за механического повреждения в хранилище напитка. Сотрудники завода не смогли никаким образом остановить потоки, поэтому просто начали снимать все на видео.

🇪🇸 Espagne : Rupture d'une cuve contenant 50 000 litres de vin hier à Villamalea dans la province d'Albacete (Vidéo via @RadioAlbacete) pic.twitter.com/XvFyLAui4z — SANGARE ABOU (@SANGARE203) September 26, 2020