Татьяна Навка рассказала о состоянии Дмитрия Пескова

Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом, как и он. Она рассказала о своём состоянии здоровья и самочувствии своего мужа.
Издание ZNAK передаёт её слова каналу DAILY STORM: «Мы под контролем врачей. Всё в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось всё: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда«.
По словам Навки, с Дмитрием Песковым тоже всё в порядке. Семейная пара находится в больнице. Решение о госпитализации они приняли, чтобы не заразить COVID-19 других членов семьи. Татьяна Навка считает, что заразиться коронавирусом её муж мог на работе.
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