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Новости мира Общество 29 мая 2019 09:13 | Просмотров:

Стало известно примерное время начала тестирования сетей 5G в России

5 июня Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос о выделении операторам частот в диапазоне 25–29,5 ГГц для тестирования сотовой связи 5G. Эксперты рассказали, когда может начаться тестирование и какое будет покрытие.

Так по словам источника, который знаком с членами Госкомиссии, если вопрос будет одобрен, то старт тестирования будет назначен на конец лета.

Однако обсуждаемый проект не подразумевает под собой использование частот 3,4–3,8 ГГц, без которых нельзя запустить полноценную сеть 5G. По словам экспертов, из-за этого при сквозном покрытии мегаполисов могут возникнуть проблемы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий: «Непорочная связь: тестирование 5G в России может стартовать в конце лета»

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