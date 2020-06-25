Стало известно, когда в России могут заработать кинотеатры

-

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова назвала дату, когда в стране могут вновь заработать кинотеатры.

На данный момент открытие кинотеатров запланировано на 15 июля. Правда, утверждать, что это произойдёт именно в этот день, сложно. Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе.

При этом министр культуры обращает внимание россиян на следующую вещь: главные кинопремьеры пройдут только после того, как откроются все кинотеатры России.

Отметим, что Роспотребнадзор уже прописал требования по работе кинозалов.