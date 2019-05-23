Специалисты рассказали, как сделать классные фото на смартфон ночью

Зачастую пользователи смартфонов разочаровываются в камере гаджета во время съемки ночью. Однако эксперты решили подсказать, как сделать съемку в темное время суток более качественной. Специалисты дали 5 советов, отметив, что классные кадры можно сделать даже с помощью дешевого смартфона.

Чтобы получился качественный снимок, необходимо затемнить кадр. Сделать это можно, поставив значение -1 для экспосдвига. Это поможет убрать белые пятна и шумы. Кроме того, можно сделать более маленьким значение ISO, сделав побольше выдержку. Также нужно крепко и ровно держать смартфон, чтобы не смазать фото.

Если вам тяжело вручную настраивать фотосъемку, то в любой момент можно воспользоваться «Ночным режимом». Также есть возможность использовать множество приложений, помогающих при съемке в темноте. И, наконец, специалисты призывают прибегнуть к использованию искусственного интеллекта, сообщает Версия Инфо.

Фото: Версия Инфо