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Новости мира Общество 5 июня 2019 06:20 | Просмотров:

Специалисты назвали самые полезные ягоды

Эксперты в области медицины и диетологии назвали самые полезные для организма человека ягоды. Специалисты отметили, что в первую очередь таковыми являются те ягоды, которые не выращиваются с использованием разнообразных вредных веществ.

По словам медиков, чтобы осуществлять продуктивное выращивание брусники и голубики, нет необходимости прибегать к использованию вредных компонентов. Именно по этой причине данные ягоды являются самыми полезными. Клубника же к самым полезным не относится, потому что при ее выращивании используются химические удобрения: они позволяют увеличить объемы продукции.

По словам специалистов, ягоды можно кушать хоть каждый день. За сутки нужно съедать по 100-120 г. Однако людям, страдающим от воспалительных заболеваний кишечника, панкреатита, гастрита или язвы, необходимо быть очень осторожными при употреблении ягод. Кроме того, очень полезно смешивать или чередовать разные виды ягод, сообщает ИнфоРеактор.

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