Специалисты назвали самые гниющие и устойчивые к коррозии авто

Шведские эксперты исследовали кузов различных легковых автомобилей и установили, какие модели легковушек долго и успешно сопротивляются коррозии, а какие сдаются очень быстро. Во время проведения проверки ученые испытывали авто 2002-2005 годов выпуска. Специалисты отметили, что одна и та же модель может быть и качественной, и легко гниющей: это зависит от серии выпуска. Насколько известно всем автолюбителям, на гниение автомашины сильно влияют особенности климата и эксплуатации транспортного средства. Следовательно, в тех регионах, где дорожники посыпают покрытие трасс реагентами, автомобили чаще и быстрее страдают от коррозии.

Среди автомобилей 2002 года выпуска лучшими стали: «немцы» Mercedes-Benz C-Class, Volkswagen Golf, Audi A4 и Opel Astra, «шведы» Volvo 70-Series и Saab 9-5, чешская Skoda Octavia, французский Renault Megan, а также представители страны восходящего солнца Nissan Micra и Mitsubishi Carisma. Самыми ненадежными признаны Mercedes-Benz E-Class, Ford Mondeo и Focus и Mazda 6.

Самыми выносливыми кузовами в 2005 году оснастили шведскую Volvo 40-Series, французские Renault Megan и Citroen C5, а также Opel Astra, Ford Mondeo и Nissan Micra. В ТОП-5 худших в 2005 году вошли Mercedes-Benz A-Class, Volkswagen Passat, Ford Focus, KIA Picanto и Toyota Corolla, сообщает 32cars.

Фото: 32cars