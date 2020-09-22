Специалист объяснил, почему осенью нельзя пить алкоголь

Осень — самое популярное время для грусти и легкой депрессии. В это время чаще всего люди прибегают к бутылке, чтобы хоть как-то поднять себе настроение. Однако это очень опасно. Доктор медицинских наук Борис Положий рассказал LIFE, почему не стоит запивать свою грусть алкоголем.

По мнению профессора, спиртное принесет облегчение. Но лишь на короткий срок. Однако затем может появиться зависимость, а после настоящая депрессия может стать главным спутником жизни.

— Да, алкоголь улучшает состояние человека на какое-то время, но это не лекарство. Есть более действенные и безопасные средства для борьбы с грустью и депрессией, — говорит медицинский работник.

По мнению Бориса Положего алкоголь лучше заменить физической нагрузкой. Ведь пробежку можно сравнить с антидепрессантами. А вот если состояние только ухудшается, то лучше не тянуть время, а обратиться как можно раньше к психотерапевту или психиатру.