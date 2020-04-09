Создан препарат, подавляющий коронавирус за два дня

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Австралийские ученые выяснили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование в издании Antiviral Research.

Отмечается, что специалисты проанализировали действие лекарства на инфицированные коронавирусом клетки. Оказалось, что доза препарата спустя сутки снижала количество вирусной РНК на 93 процента, а через двое суток — более чем на 99 процентов.

Эксперты считают, что средство поможет снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2, предотвратить развитие осложнений при заболевании, а также ограничить передачу инфекции от человека к человеку.