Создан препарат, подавляющий коронавирус за два дня

Никита Брыкин
Новости мира

Сергей Кравцов: Образовательный контент должен соответствовать программе

 Министр просвещения Сергей Кравцов, в рамках прямого эфира «Дом как школа. Как максимально использовать возможности образовательной системы, оставаясь дома»  заявил  - Максимально используйте ресурсы, рекомендованные...
Узнать больше
Новости мира

Анфиса Чехова поразила фанатов откровенными снимками в белье

Телеведущая Анфиса Чехова поразила своих фанатов новейшими снимками. Фотографии, на которых светская львица позирует в роскошном белье, появились в профиле звезды в...
Узнать больше
Новости мира

Жители Ставрополя устроили пикник на крыше на карантине

Проживающие в Ставрополе граждане организовали пикник на крыше козырька подъезда. Фотографии с места событий были выложены в соцсети и попали в распоряжение...
Узнать больше
Новости мира

В Подмосковье в ДТП погиб эпатажный блогер

Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в результате ДТП. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, публикуя видео с места трагедии.
Узнать больше
Новости мира

В МЧС объяснили, как правильно дома приготовить антисептик

НИИ от МЧС РФ подготовил советы по изготовлению антисептика на дому. Эксперты отметили, что для приготовления спецрастворва не подойдут водка и чистый...
Узнать больше
-

Австралийские ученые выяснили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование в издании Antiviral Research.

Отмечается, что специалисты проанализировали действие лекарства на инфицированные коронавирусом клетки. Оказалось, что доза препарата спустя сутки снижала количество вирусной РНК на 93 процента, а через двое суток — более чем на 99 процентов.

Эксперты считают, что средство поможет снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2, предотвратить развитие осложнений при заболевании, а также ограничить передачу инфекции от человека к человеку.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В МЧС назвали причины возгорания в поезде под Рязанью

Новости Рязани
В среду, 8 апреля, в вагоне поезда Воронеж-Москва произошло задымление. ЧП случилось под Рязанью – на 196 км у станции Дягилево в...
Узнать больше

Как рязанцы могут получить бесплатное детское питание

Новости Рязани
Малообеспеченные семьи с детьми до 2 лет имеют право на получение бесплатного питания. Оно состоит из адаптированных смесей и каш промышленного производства....
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор новостей за 8 апреля. https://youtu.be/N0HV7ZV8_g4
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор новостей за 8 апреля. https://youtu.be/N0HV7ZV8_g4
Узнать больше

Каникулы в российских школах могут начаться досрочно

Коронавирус
Министерство просвещения РФ не исключает возможности досрочного начала летних каникул в российских школах. Накануне регионам были направлены рекомендации, как организовать обучение при...
Узнать больше

Появились данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом

Новости Рязани
На среду, 8 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19.  Оперативная группа правительства региона сообщила информацию о...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

Акценты
В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в...
Узнать больше

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Появилось видео избиение 81-летнего ученого в очереди в аптеке

В МЧС назвали причины возгорания в поезде под Рязанью

Как рязанцы могут получить бесплатное детское питание