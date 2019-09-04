Росгвардейцы приняли участие в интернет-уроке «Наш мир без террора»

Во вторник, 3 сентября, на площадке пресс-центра международного информационного агентства «Россия сегодня» состоялся всероссийский интернет-урок «Наш мир без террора», приобщённый ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В онлайн режиме ученики, кадеты и курсанты из всех регионов нашей страны узнали, какую антитеррористическую деятельность проводит Росгвардия.

В уроке приняли участие официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, ветеран подразделения специального назначения Алексей Корешков и военный журналист Андрей Эдоков. В завершение интернет-урока специалисты ответили на все интересующие зрителей вопросы.