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Новости мира Общество 7 июня 2019 08:47 | Просмотров:

Составлен рейтинг регионов с самым грязным воздухом 

Чукотский автономный округ возглавил рейтинг регионов с наиболее грязным воздухом. Доля не соответствовавших нормам образцов составила 35,9%.  

 «Известия» составили рейтинг, опираясь на данные Роспотребнадзора о пробах, в которых вредные вещества разово превышали допустимые концентрации. Забор был сделан в прошлом году, результаты представлены в докладе ведомства в правительство. В целом же по стране количество примесей в воздухе остается близким к уровню 2017-го.  

 В столице не соответствовали нормам 0,1% проб воздуха, в Санкт-Петербурге – 0,05% (они занимают 47-ю и 51-ю строчки соответственно из 53-х — ряд регионов располагаются на одной строке, поэтому их не 85). Среди загрязняющих веществ наиболее часто встречались бензапирен, фтор и его соединения, хлористый водород, хлор и его соединения.  

 Основными антропогенными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городах традиционно считаются выхлопы автотранспорта, выбросы промышленных предприятий и энергогенерирующих объектов, работающих на жидком и (или) твердом топливе, уточнили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора. 

 Эксперты предупреждают, что около 61 млн россиян рискуют подорвать здоровье из-за загрязнения окружающей среды. По экспертной оценке Института экологии ВШЭ, до 250 тыс. преждевременных смертей в год связаны с экологическими причинами. 

 Подробнее — в материале «Известий»: Дальневосточный угар: чукотский воздух оказался самым грязным в России 

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