Сколько весила премия, выплаченная Ломоносову? 155 финансовых историй

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История 102. Груз денег: сколько весила премия, выданная Ломоносову?

«Ты сыплешь щедрою рукою Свое богатство по земли», — писал Михаил Ломоносов в «Оде на день восшествия на Всероссийский престол Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Ученый и не предполагал, насколько эти слова попали в точку.

Польщенная ярко написанным произведением, императрица жаловала Ломоносову 2000 рублей, огромную по меркам того времени сумму. Для сравнения: в середине XVIII века зарплата писаря на частных железных заводах в Сибири составляла 60 рублей в год, подвода от Петербурга до Новгорода обходилась в 6 рублей, а пуд свиного окорока можно было купить за 40 копеек.

По легенде премия была выплачена медными монетами. В это время в обращении находились деньга (1/2 копейки) и полушка, которые ввели еще при Анне Иоанновне. Если предположить, что из казны за оду отдали деньгу, то премия потянула на 400 тысяч монет. Каждая из них весила около 8 граммов. Простой математический подсчет – Ломоносов получил 3,2 тонны меди, увозил которые на нескольких подводах.

Можно ли было облегчить груз денег? Да, если бы за творческий порыв поэта вознаградили золотом, тем более такие монеты в обращении были. Например, при Елизавете чеканили двойной золотой червонец, который хоть и весил немногим меньше (около 7 граммов), зато был гораздо ценнее медной деньги