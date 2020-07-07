Синоптик сообщил о возможных смерчах в московском регионе

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Вечером в московском регионе возможно образование локальных смерчей. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, точно предсказать появление смерчей очень сложно, но сейчас есть все условия для их появления. Правда, обстановка может меняться каждый час.

Ранее стало известно, что во второй половине дня в Москве ожидаются кратковременные ливни, в западной половине местами – град.

Смерчи могут образовываться на фоне жары на юго-западе региона, западе, северо-западе, частично на севере.