Шведская журналистка пожаловалась на слишком большие нагрузки на российских школьников

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен в одной из местных газет рассказала, что российским школьникам задают слишком много домашнего задания, рассказывает РИА «Новости».

По словам Лаурен, уроки настолько сложные, что учителя заранее предполагают, что дети будут их делать вместе с родителями.

— Мне знакомые рассказывали, что в некоторых районах даже есть специальные бабушки, которые зарабатывают на выполнении домашних заданий. Например, осенью школьникам часто задают сделать поделку из природных материалов. Так это старушки мгновенно делают целые наборы и продают игрушки измотанными родителям, — рассказала журналистка.

Лаурен уверена, что в России учеников пытаются контролировать. Их настраивают на то, что нельзя совершать ошибки, хотя это основополагающий момент обучения. Например, в Швеции, по словам журналистки, учеба — веселый и добровольный процесс, а это полная противоположность российскому образованию.