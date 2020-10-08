Шведская журналистка пожаловалась на слишком большие нагрузки на российских школьников

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен в одной из местных газет рассказала, что российским школьникам задают слишком много домашнего задания, рассказывает РИА «Новости».
По словам Лаурен, уроки настолько сложные, что учителя заранее предполагают, что дети будут их делать вместе с родителями.
Лаурен уверена, что в России учеников пытаются контролировать. Их настраивают на то, что нельзя совершать ошибки, хотя это основополагающий момент обучения. Например, в Швеции, по словам журналистки, учеба — веселый и добровольный процесс, а это полная противоположность российскому образованию.