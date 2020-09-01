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Шесть новых образовательных курсов стали доступны на платформе «Ростелеком Лицей»

7info7

Образовательная платформа «Ростелеком Лицей» пополнилась шестью новыми развивающими курсами. Ученикам с первого по четвертый класс стали доступны «Развитие речи и риторика» и «Химические эксперименты в домашних условиях». Ребята с первого по седьмой класс теперь могут заниматься «Ментальной арифметикой». А для старших школьников разработаны программы «Основы маркетинга», «Профориентация: профессии будущего» и «Основы финансовой грамотности для школьников».

«Ростелеком Лицей» — сервис, который объединяет образовательный контент по направлениям «Школа» и «Развитие». В первом разделе собраны видеоматериалы для самостоятельного изучения школьной программы и выполнения домашних заданий, а также подготовки к экзаменам. В разделе «Развитие» можно найти информацию о современных цифровых технологиях, здоровом образе жизни, развитии логики, памяти и многое другое. Все курсы подготовлены и записаны преподавателями и методистами из лучших школ и вузов страны.

Образовательная платформа быстро набирает популярность: за восемь месяцев 2020 года количество подписок в Центральном федеральном округе выросло более чем в 44 раза. Этим летом самыми обучающимися стали Белгородская, Смоленская и Воронежская области. За последние три месяца количество пользователей в этих регионах выросло почти в два раза. Абсолютным рекордсменом по числу подписчиков в ЦФО стала Воронежская область – почти 15 % пользователей «Ростелеком Лицей» проживают в столице Черноземья.

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Александр Святец, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

 На конец прошлого учебного года самым посещаемым был раздел «Школьные предметы» – 70 % пользователей учились только в нем. При этом самыми популярными предметами были математика, русский и английский языки. За лето мы разработали и добавили в раздел «Развивающие курсы» шесть новых курсов, которые дополнят весь комплекс школьного контента «Лицея». Теперь сервис предоставляет школьникам еще более широкие возможности для самостоятельного развития.

Обучение на платформе «Ростелеком Лицей» доступно в любое время и в любом месте. Пользователь сам решает, когда начать и закончить урок. Эксклюзивный контент «Ростелеком Лицей» не имеет аналогов в Сети. Кроме того, он структурирован по темам и урокам в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.

Ольга Никонова, жительница г. Королёв:

Когда началась самоизоляция и школы перешли на дистанционное обучение, сын сам нашел «Ростелеком Лицей» и стал пользоваться им для разбора сложных тем по разным предметам. А сейчас, в конце лета, этот сервис оказался тоже очень актуален. Можно легко повторить все, что забылось за каникулы, и начать новый учебный год во всеоружии.

Более подробно узнать о новых курсах, а также подключить сервис «Ростелеком Лицей» можно на сайте. Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться или авторизоваться, а затем перейти в раздел «Мои занятия». Образовательный контент также доступен в подписках видеосервиса Wink.

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