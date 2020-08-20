Сезон аллергии в этом году завершится на месяц позже

Бурное цветение в этом году спровоцировало затяжной сезон аллергии. Как пояснили «Известиям» в сервисе «Пыльца Club», он может завершиться в сентябре или даже в октябре — то есть как минимум на месяц позже обычного.
По его словам, уже почти месяц самочувствие пользователей с аллергией на полынь держится в так называемой красной зоне (8-10 баллов из 10 возможных). Врачи обеспокоены также тем, что аллергики могут не переносить препараты для лечения Covid-19. При этом, скоро наступит осень, когда заболеваемость ОРВИ традиционно повышается.
Ранее «Известия» сообщали о том, что европейские ученые описали точную связь между возникновением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения респираторными заболеваниями, среди которых грипп и COVID-19. Специалисты считают, что иммунитет приходит в боевую готовность из-за действия аллергенов, а также в связи с возникновением особого аэрозоля в воздухе, сокращающим число вирусных частиц в атмосфере. Поэтому, согласно их заключению, распространение коронавируса будет снижаться летом и расти осенью и зимой, когда прекратится цветение растений и уменьшится солнечная активность. Российские специалисты считают эти выводы преждевременными.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Наделенные травами: сезон аллергии в этом году растянулся