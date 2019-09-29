Сергей Лазарев подобрал “подходящий” унитаз для Ивана Охлобыстина и других звёзд

В воскресенье, 29 сентября,в эфире программы “Секрет на миллион”, Сергей Лазарев распределил “вип-унитазы” между представителями шоу бизнеса. Такое необычное задание он получил от ведущей шоу Леры Кудрявцевой.

В итоге золотого унитаза, по мнению певца достоин Николай Басков, унитаз “под хохлому” достался Надежде Кадышевой, а “царский” унитаз в деревянном обрамлении, подошёл бы, считает Сергей, Ивану Охлобыстину.

Вопрос был основан на курьёзном случае, который произошёл с Лазаревым во время гастролей в Ростове -на -Дону. Тогда артист обнаружил в туалетной комнате гостини чного номера унитаз и биде под “кожу питона”.