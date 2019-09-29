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Сергей Лазарев подобрал “подходящий” унитаз для Ивана Охлобыстина и других звёзд

В воскресенье, 29 сентября,в эфире программы “Секрет на миллион”,  Сергей Лазарев распределил “вип-унитазы” между  представителями шоу бизнеса. Такое необычное задание он получил от ведущей шоу  Леры Кудрявцевой. 

В итоге золотого унитаза, по мнению певца достоин Николай Басков, унитаз “под хохлому” достался Надежде Кадышевой, а “царский” унитаз в деревянном обрамлении, подошёл бы, считает Сергей, Ивану Охлобыстину. 

Вопрос был основан на курьёзном случае, который произошёл с Лазаревым во время гастролей в Ростове -на -Дону. Тогда артист обнаружил в туалетной комнате гостини чного номера унитаз и биде под “кожу питона”.

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