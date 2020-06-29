«Самая красивая женщина в мире» снялась топлес в бассейне

Модель Белла Хадид продемонстрировала подписчикам в инстаграме свою идеальную фигуру.
Девушка показала несколько пикантных кадров, на которых она предстала перед камерой без одежды. Белла нежилась под солнечными лучами в бассейне на семейном ранчо и не постеснялась загорать топлес, расположившись на огромном надувном матрасе.
Белла Хадид — американская модель родом из Лос-Анджелеса. Недавно ее назвали самой красивой женщиной в мире.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram