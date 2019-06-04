Русфонд рассказал, куда пойдут деньги, полученные по делу Жанны Фриске

Деньги, пришедшие на счёт Русфонда в качестве оплаты долга по делу Жанны Фриске, будут потрачены на лечение детей со злокачественными опухолями. Об этом сообщается на сайте Фонда.
На счёт поступило 7 миллионов 980 тысяч рублей. На них проведут протонную терапию 2-летней Ани Кипорук из Северодвинска, 6-летнему Рафаэлю Петросяну из Туапсе, 17-летней Лилиане Смирновой из Петрозаводска и 8-летнему Матвею Теребрюхову из Ачинска.
С января по март 2014 года россияне собирали деньги на лечение Жанны Фриске. Часть из них не была использована по назначению
– 7 980 000 руб., полученные 14 мая, – это первая часть долга в 21 633 214 руб., который по решению суда должен быть возвращен Русфонду, – говорится в сообщении на сайте Фонда.