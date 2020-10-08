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«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в 400 отделениях Газпромбанка

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Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» завершил создание беспроводной локальной сети связи по технологии Wi-Fi в 400 отделениях Газпромбанка.

«Ростелеком» организовал защищенную беспроводную сеть Wi-Fi в отделениях Газпромбанка по всей стране с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, даже офисы, обсуживающие месторождения в географически труднодоступных местах, получили самую современную инфраструктуру, не уступающую возможностям крупных городов.

Сеть доступна как для клиентов, которым предоставлен беспроводный доступ в интернет, так и для сотрудников для доступа к информационным ресурсам банка.

Проект создания защищенной беспроводной сети Wi-Fi является дальнейшим развитием сотрудничества «Ростелекома» с Газпромбанком в области развития цифровых технологий. Соглашение, определяющее самый широкий спектр направлений партнерства, было подписано в октябре прошлого года.

«Для Газпромбанка Wi-Fi в отделениях — это еще один канал коммуникации с клиентом. Мы рады предоставить посетителям высокоскоростной доступ в интернет. Это не только приятный, но и нужный в современных реалиях сервис для клиента: подключившись к Wi-Fi-сети в отделении можно, например, быстро обновить или скачать наше мобильное приложение без потери мобильного трафика», — прокомментировал Первый Вице-Президент, член Правления Газпромбанка Алексей Попович.

«Хочу отметить, что сеть Wi-Fi для отделений Газпромбанка была развернута в кратчайшие сроки — решение об организации сети было принято в январе, а уже в марте первые 100 отделений были уже обеспечены услугой. В настоящий момент сеть Wi-Fi заработала уже в 400 отделениях банка. По мере открытия новых офисов мы продолжим дальнейшее расширение сети», -— отметил директор по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком» Алексей Подрябинников.

Сегодня беспроводной интернет является неотъемлемой частью жизни и общения. Владельцам ноутбуков, планшетов и смартфонов требуется выход в интернет в любом месте, и Wi-Fi становится обязательным сервисом на любом предприятии сферы услуг и бизнеса.

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