«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций

«Ростелеком» организовал для жителей Центрального федерального округа (ЦФО) сервис юридических консультаций. Услуга «Ростелеком Юрист» доступна абонентам компании в Центральном федеральном округе (кроме Москвы).
«Ростелеком Юрист» – это услуга по предоставлению юридических консультаций, информационно-правовой и справочной поддержки физических лиц. При подключении тарифа «Личный адвокат» у абонента появляется возможность получать целый спектр различных юридических услуг, в том числе экстренные дистанционные консультации в режиме 24/7 онлайн или по телефону. Квалифицированные специалисты помогут оформить льготы, проконсультируют по вопросам семейного законодательства, прав потребителя, ЖКХ и многим другим. Вся история обращений, а также аудиозаписи консультаций по телефону хранятся в личном кабинете пользователя.
Стоимость тарифа «Личный адвокат» составляет 100 рублей в месяц. Первый месяц услуга оказывается бесплатно.
Дмитрий Ким, вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор МРФ «Центр»:
Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы, тележурналист:
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.