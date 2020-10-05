«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций

Когда мы сталкиваемся с ситуациями, требующими оценки юриста, то начинаем, причём не всегда с большим успехом, перебирать в уме: кто из знакомых владеет необходимыми знаниями? Потом ищем информацию в интернете или сами себе становимся юристами, потому что не можем окупить расценки брендовых юридических фирм. А ведь речь всего лишь о бытовых вопросах: ДТП, внезапная отмена авиарейса, уведомление о сокращении на работе, конфликты с соседями при затоплении и прочее. С услугой «Ростелеком Юрист» наши клиенты забудут о своих сложностях – станут защищенными здесь и сейчас. Данный тариф позволит им воспользоваться консультациями профессионального юриста, который в круглосуточном режиме готов прийти на помощь. При этом не тратить лишних сил, времени и денег.