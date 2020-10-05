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«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций

7info7

«Ростелеком» организовал для жителей Центрального федерального округа (ЦФО) сервис юридических консультаций. Услуга «Ростелеком Юрист» доступна абонентам компании в Центральном федеральном округе (кроме Москвы).

«Ростелеком Юрист» – это услуга по предоставлению юридических консультаций, информационно-правовой и справочной поддержки физических лиц. При подключении тарифа «Личный адвокат» у абонента появляется возможность получать целый спектр различных юридических услуг, в том числе экстренные дистанционные консультации в режиме 24/7 онлайн или по телефону. Квалифицированные специалисты помогут оформить льготы, проконсультируют по вопросам семейного законодательства, прав потребителя, ЖКХ и многим другим. Вся история обращений, а также аудиозаписи консультаций по телефону хранятся в личном кабинете пользователя.

Стоимость тарифа «Личный адвокат» составляет 100 рублей в месяц. Первый месяц услуга оказывается бесплатно.

Дмитрий Ким, вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор МРФ «Центр»:

Когда мы сталкиваемся с ситуациями, требующими оценки юриста, то начинаем, причём не всегда с большим успехом, перебирать в уме: кто из знакомых владеет необходимыми знаниями? Потом ищем информацию в интернете или сами себе становимся юристами, потому что не можем окупить расценки брендовых юридических фирм. А ведь речь всего лишь о бытовых вопросах: ДТП, внезапная отмена авиарейса, уведомление о сокращении на работе, конфликты с соседями при затоплении и прочее. С услугой «Ростелеком Юрист» наши клиенты забудут о своих сложностях – станут защищенными здесь и сейчас. Данный тариф позволит им воспользоваться консультациями профессионального юриста, который в круглосуточном режиме готов прийти на помощь. При этом не тратить лишних сил, времени и денег.

Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы, тележурналист:

Очень рад, что у «Ростелекома» появилась такой сервис. Необходимость в юридической консультации возникает у людей регулярно, но не у всех есть возможность обратиться к специалистам. В ЦФО цены на юридические услуги растут быстрее зарплат. И когда у тебя появляется точная уверенность в доступности и временной — 24 часа, и финансовой, то люди почувствуют защиту и стабильность. А в дальнейшем, ко всему прочему,  повысят свою юридическую грамотность. Поддержка и помощь – это то, в чем нуждается каждый человек, а в наши дни особенно. Уверен, что такое хорошее начинание найдет отклик и со временем завоюет популярность.

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