Четверг, 10 сентября, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

«Ростелеком» усовершенствовал систему дистанционного электронного голосования по итогам общественного тестирования

7info7

31 августа и 7 сентября состоялось два общественных тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в которых приняли участие избиратели Курской и Ярославской областей и группа экспертов — всего более 35 тысяч человек. По итогам пробного голосования «Ростелеком» усовершенствовал работу системы.

Общественное тестирование полностью повторяло все этапы предстоящего электронного голосования: регистрация заявки, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование и подсчет голосов. За время проведения пробных голосований сбоев и перерывов в работе ДЭГ не было, в пиковые нагрузки система работала устойчиво.

По итогам тестирования улучшен интерфейс пользователя и отображение бюллетеня на экранах мобильных устройств. Для наблюдения за голосованием «Ростелеком» усовершенствовал дашборд, в котором отображается статистика процесса голосования. Добавлена новая функция — теперь можно загружать зашифрованные транзакции, формируемые в ходе голосования, непосредственно из блокчейна. Возможность проконтролировать работу системы ДЭГ появилась и в избирательных комиссиях — наблюдатели смогут увидеть количество авторизаций пользователей, отправленных СМС и успешных подтверждений в каждый момент времени.

В ходе общественного тестирования мы получили пожелания от всех участников процесса: ЦИК России, избирателей, участников экспертной группы, партий и наблюдателей. Мы постарались учесть все рекомендации и максимально усовершенствовать работу системы ДЭГ и ее интерфейс, чтобы в процессе голосования у избирателей не возникло сложностей, — отметил вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома» Дмитрий Репников.

Учтены рекомендации экспертной группы о публикации исходного кода ключевых компонентов системы ДЭГ. Это позволит техническим специалистам разобраться в механизме голосования и работе системы.

«Ростелеком» по заданию ЦИК России при поддержке Минкомсвязи России разрабатывает систему дистанционного электронного голосования на базе технологий блокчейн в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Система ДЭГ будет использоваться на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года в Курской и Ярославской областях.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Дмитрий Хубезов: Давайте доверим профессионалам и здравоохранение, и развитие Рязанской области

Акценты
13 сентября в России – Единый день голосования. Рязанцам предстоит выбрать депутатов областной Думы. 40 народных избранников решат, как будет развиваться область...
Узнать больше

Жителю Рязани вынесли приговор за кражу у своей бабушки

Новости Рязани
В четверг, 10 сентября, Рязанский районный суд вынес приговор ранее судимому жителю Рязани, укравшему золотые серьги у родной бабушки. Об этом сообщила...
Узнать больше

Рязанец лишился автомобиля из-за долгов банку

Новости Рязани
В среду, 9 сентября, судебные приставы арестовали «Ладу» должника в Скопинском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.  
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани заболели коронавирусом 8 сотрудников музыкального театра

Культура
Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в ВК сообщили представители регионального Минкульта.
Узнать больше

В Рязани открылась выставка стендового моделизма

Новости Рязани
В среду, 9 сентября, в Рязани открылась выставка стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытые сражения». В экспозицию вошли работы...
Узнать больше

Непродовольственным магазинам грозит новая заморозка в случае второй волны COVID-19

Новости мира
Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получила ответ Роспотребнадзора по поводу разработанного ею...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Дмитрий Хубезов: Давайте доверим профессионалам и здравоохранение, и развитие Рязанской области

Акценты
13 сентября в России – Единый день голосования. Рязанцам предстоит выбрать депутатов областной Думы. 40 народных избранников решат, как будет развиваться область...
Узнать больше

Поэзия и музыка, объединяющие мир

Акценты
В праздничный день рязанское село Константиново погрузилось в яркие и многогранные звуки джаза. Своё 55-летие отметило любимое место всех почитателей великого поэта...
Узнать больше

Залежавшаяся косметика: хранить нельзя, выкидывать

Акценты
Представительницы прекрасного пола временами разрешают себе накрасить глаза или губы косметическими средствами с истекшим сроком годности. Стоит ли выбрасывать стик помады, который...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+