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Россиянам напомнили об очередных длинных выходных

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Майские праздники подходят концу. Однако россиян ждут ещё одни длинные выходные. И наступят они совсем скоро, напоминает РИА Новости.

Очередные длинные выходные ожидают нас в следующем месяце. Они связаны с празднованием Дня России. Так как в этом году праздник, который отмечают 12 июня, приходится на пятницу, отдыхать россияне будут 3 дня.

Ещё один праздничный выходной объявлен в ноябре. В этом году День народного единства, который страна празднует 4 ноября, разделит рабочую неделю на два отрезка. Рабочие дни объявлены со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

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