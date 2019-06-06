Российский алгоритм занял второе место на мировом конкурсе нейросетей

Российский алгоритм, созданный специалистами компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе нейросетей, способных распознавать действия на видео.

Конкурс Activities in Extended Videos Prize Challenge (ActEV-PC) состоялся 4 июня в США. В этом году нейросетевым алгоритмам нужно было за доли секунды определить, что происходит в кадре, и отправить оповещение о нужном событии.

Как пишут «Известия», российская разработка обошла 37 конкурентов, представленных командами различных университетов Китая, США и Австралии.

Обученная отечественными специалистами нейросеть безошибочно умеет выделять из потока видео, предъявленные ей прежде.

Это позволяет не только автоматизировать поиск неправильно припаркованных автомобилей, оставленных предметов, а также курящих в неположенных местах граждан, но и оперативно оповещать об этих действиях правоохранителей.

Подробнее — в материале «Известий»: Нейросетевой фильтр: российская разработка обошла 37 конкурентов