Российские учёные нашли способ уничтожить коронавирус

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Российские учёные из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов. Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием даже против коронавируса SARS-CoV-2.

Жидкость получила название «Мегнарил». В такой воде разрушаются белки, и после высыхания на обработанной поверхности ничего не остается.

Работает технология следующим образом. Установка производит холодную плазму — газ из заряженных и незаряженных частиц, который поступает в простую воду. После этого атомы теряют часть электронов и в итоге уже не могут соединиться в молекулу H2O.

Это приводит к появлению различных форм кислорода и водорода, которые повреждают клетки вирусов.

Кроме «агрессивного» кислорода «Мегнарил» разрушает вирусы еще и за счет хлорноватистой кислоты.

«Одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса. Сама же кислота гораздо активнее своей соли. Это позволяет предположить, что такая жидкость не только остановит размножение, но и убьет патоген», — пояснил глава базирующейся в Сколково компании «Магнарил аква лаб» Дмитрий Балаболин.

Использовать такую воду можно как для обработки масок и различных поверхностей, так и для распыления в воздухе. Она безопасна для человека и довольно дешевая в производстве — порядка 100 рублей за тысячу литров.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Магнитный занавес: обработанная плазмой вода уничтожит коронавирус