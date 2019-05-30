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Новости мира Общество 30 мая 2019 08:32 | Просмотров:

Роспотребнадзор предостерёг от купания в фонтанах




Купаться в фонтанах небезопасно для здоровья человека. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что фонтаны в городах строят для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности. Для купания они точно не предназначены.

Дело в том, что вода в фонтанах обновляется не часто, кроме того, её не очищают, как это делается в бассейнах. Купание в жару в фонтанах опасно не только возможной простудой, но и более серьёзным заболеваниями, так как в такую погоду в воде активно размножаются микроорганизмы.

– Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А, – отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Также можно получить различные травмы, так как чаша фонтана не предназначена для нахождения в ней человека и очень легко оступиться и упасть.

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