Родился Александр Лебедь

Российский политический и военный деятель Александр Иванович Лебедь родился 20 апреля 1950 года в Ростовской области, в рабочей семье. После окончания школы, поработав на заводе, в 1969 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. После окончания училища служил там же командиром учебного взвода, роты.

После участия в 1981-1982 годах в афганских событиях поступил в Военную академию им. М.В. Фрунзе и окончил ее с отличием в 1985. Был назначен заместителем командира парашютно-десантного полка, затем командиром парашютно-десантного полка в Костроме. В 1986-1988 годах был заместителем командира воздушно-десантной дивизии в Пскове, с 1988 года – командир Тульской воздушно-десантной дивизии.

В 1990 году Лебедю присвоено звание генерал-майора, в этом же году он был избран делегатом XXVIII съезда КПСС и учредительного съезда Российской компартии, а позже и членом ЦК РКП. В феврале 1991 года назначен заместителем командующего ВДВ по боевой подготовке и вузам. Участвовал в августовских событиях 1991 года возле Белого дома в Москве, не допустив кровопролития. В июне 1992 года прибыл в Тирасполь для ликвидации вооруженного конфликта в регионе.

В июне 1995 года в звании генерал-лейтенанта Александр Лебедь был уволен в запас, а в декабре этого же года избран депутатом Государственной Думы.

В 1996 году в президентской избирательной кампании в качестве кандидата в Президенты России как независимый кандидат занял третье место, набрав 14,7 % голосов.

В июне 1996 года был назначен секретарем Совета Безопасности и помощником президента РФ по национальной безопасности. Занимая пост секретаря Совета Безопасности, Лебедь подписал Хасавюртовские соглашения с Асланом Масхадовым по «чеченской проблеме», являясь полномочным представителем Президента Российской Федерации в Чеченской Республике.

В мае 1998 года Александр Иванович был избран губернатором Красноярского края. На посту губернатора был известен громкими заявлениями по ситуации в крае и по стране в целом. Среди населения получил прозвище «генерал-губернатор».

Александр Иванович Лебедь погиб 28 апреля 2002 года в авиакатастрофе в районе озера Ойское Красноярского края – разбился вертолет, на котором он летел вместе с сотрудниками администрации на открытие новой горнолыжной трассы.

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