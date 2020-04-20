Понедельник, 20 апреля, 2020
7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту
На главную В этот день

Родился Александр Лебедь

Российский политический и военный деятель Александр Иванович Лебедь родился 20 апреля 1950 года в Ростовской области, в рабочей семье. После окончания школы, поработав на заводе, в 1969 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. После окончания училища служил там же командиром учебного взвода, роты.

После участия в 1981-1982 годах в афганских событиях поступил в Военную академию им. М.В. Фрунзе и окончил ее с отличием в 1985. Был назначен заместителем командира парашютно-десантного полка, затем командиром парашютно-десантного полка в Костроме. В 1986-1988 годах был заместителем командира воздушно-десантной дивизии в Пскове, с 1988 года – командир Тульской воздушно-десантной дивизии.

В 1990 году Лебедю присвоено звание генерал-майора, в этом же году он был избран делегатом XXVIII съезда КПСС и учредительного съезда Российской компартии, а позже и членом ЦК РКП. В феврале 1991 года назначен заместителем командующего ВДВ по боевой подготовке и вузам. Участвовал в августовских событиях 1991 года возле Белого дома в Москве, не допустив кровопролития. В июне 1992 года прибыл в Тирасполь для ликвидации вооруженного конфликта в регионе.

В июне 1995 года в звании генерал-лейтенанта Александр Лебедь был уволен в запас, а в декабре этого же года избран депутатом Государственной Думы.

В 1996 году в президентской избирательной кампании в качестве кандидата в Президенты России как независимый кандидат занял третье место, набрав 14,7 % голосов.

В июне 1996 года был назначен секретарем Совета Безопасности и помощником президента РФ по национальной безопасности. Занимая пост секретаря Совета Безопасности, Лебедь подписал Хасавюртовские соглашения с Асланом Масхадовым по «чеченской проблеме», являясь полномочным представителем Президента Российской Федерации в Чеченской Республике.

В мае 1998 года Александр Иванович был избран губернатором Красноярского края. На посту губернатора был известен громкими заявлениями по ситуации в крае и по стране в целом. Среди населения получил прозвище «генерал-губернатор».

Александр Иванович Лебедь погиб 28 апреля 2002 года в авиакатастрофе в районе озера Ойское Красноярского края – разбился вертолет, на котором он летел вместе с сотрудниками администрации на открытие новой горнолыжной трассы.

Источник

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцам предлагают прошагать до Берлина в онлайн-режиме

Новости Рязани
Рязанцы могут присоединиться к Всероссийской патриотической акции «Шаги памяти».Организаторы предлагают всей страной дойти до Берлина в онлайн-режиме. С 16...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

Коронавирус
В Рязанской области растёт число заболевших коронавирусом. Региональная лаборатория минздрава выявила ещё 22 случая. Еще 27 положительных тестов находятся...
Узнать больше

В ДТП в Шиловском районе погиб водитель

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП. Около 16.30 на 115-м километре автодороги «Ряжск – Касимов – Нижний...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

Коронавирус
В Рязанской области растёт число заболевших коронавирусом. Региональная лаборатория минздрава выявила ещё 22 случая. Еще 27 положительных тестов находятся...
Узнать больше

В Рязани сняли клип про борьбу с коронавирусом

Видео
В социальных сетях Рязани появился клип «Коронавирус в Рязани не пройдет». Ролик снят на песню «Рязань — столица ВДВ». Но слова переписаны...
Узнать больше

Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

Коронавирус
Последние данные о коронавирусе в регионе от оперативной группы правительства Рязанской области
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

5 фильмов для Страстной субботы

Акценты
 Сегодня, 18 апреля  2020 года все Православные христиане проживают Страстную субботу. Страстная, Великая, Красильная… Так называют субботу, которая предшествует светлому празднику Пасхи. Как провести этот...
Узнать больше

Финансовая картинная галерея

Акценты
Выходы из дома ограничены, а решение финансовых вопросов не терпит отлагательств? Пришло время активно использовать возможности удаленных сервисов кредитных организаций и раз...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцам предлагают прошагать до Берлина в онлайн-режиме

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

«Нива» протаранила пешеходов в Сочи: умерла женщина