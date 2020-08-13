Владельцы квартир в новых домах рискуют платить за отопление больше на 15-30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий. Оно подразумевает упрощение многих регламентов и требований, рассказали «Известиям» эксперты. Документ не согласовало и Минэнерго. Проект, по сути, противоречит плану повышения энергоэффективности, разработанному Минэкономразвития.

Документ призван снизить стоимость строительства на 10-15%, сказал руководитель направления «Энергоэффективность зданий» компании «Технониколь» Станислав Щеглов.

Упрощение правил может сподвигнуть застройщиков использовать менее дорогие стройматериалы, архитектурные и инженерные решения, сохраняющие энергию, сказал советник аппарата комитета Госдумы по энергетике Александр Фадеев.

«В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов», — спрогнозировал он.

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Минэнерго не согласовало проект постановления Минстроя (копия документа есть у «Известий»). В документе говорится, что ведомство обеспокоено примитивизацией регулирования, сокращением требований и отказом от первоочередных правил энергетической эффективности.

Минстрой разработал проект взамен постановления правительства №18 о правилах установления требований к энергоэффективности зданий (от 25 января 2011-го). Его в рамках регуляторной гильотины предлагается признать утратившим силу.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%