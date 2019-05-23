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Новости мира Общество 23 мая 2019 09:19 | Просмотров:

РАН создаст школы для подготовки будущих академиков

Российская академия наук (РАН) составила предварительный список опорных школ, в которых будут искать учеников со способностями к науке и готовить их к поступлению в конкретные вузы.

Перечень есть в распоряжении «Известий». Такие школы создадут на базе уже существующих учебных заведений. На первом этапе выбрано 110 учреждений в 32 регионах, в том числе в Татарстане, Якутии, Мордовии.

Предполагается, что проект позволит поднять уровень школьного образования в субъектах. Как пояснили «Известиям» в РАН, муниципальные учебные заведения превратят в региональные, при них будут созданы интернаты, чтобы поступить туда смогли дети из небольших городов и сел.

«Мы надеемся, под этот проект будет получено финансирование от Минпросвещения. Кроме того, с учетом важности вопроса думаем о частно-государственном партнерстве. Думаю, что уже с 1 сентября некоторые наши предложения начнут реализовываться», — сказал вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Специалисты РАН ориентировались на учебные заведения, имеющие высокий рейтинг, выпускники которых демонстрируют успехи на олимпиадах, стабильно поступают в ведущие вузы России. Также выбирались школы, расположенные рядом с НИИ или сильным университетом.

Подробнее — в материале «Известий»: Научить ученых: РАН определила школы для подготовки будущих академиков

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