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Путин раскритиковал работу сайта Госуслуг

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Владимир Путин негативно оценил работу, которая проводится в сфере предоставления выплат семьям с детьми. Президент заявил, что на этапе оформления заявок сайт Госуслуг не справился с возложенной на него задачей.

Глава государства отметил, что на данный момент работа сервиса налажена, и заявки должны приниматься в штатном режиме.

Напомним, после последнего обращения Путина к нации сайт Госуслуг перестал работать. Многие россияне не смогли подать заявку на получение выплаты. Чуть позже недоступность портала Госуслуг объяснили тем, что проводилось тестирование его устойчивости.

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