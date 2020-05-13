Путин раскритиковал работу сайта Госуслуг

Владимир Путин негативно оценил работу, которая проводится в сфере предоставления выплат семьям с детьми. Президент заявил, что на этапе оформления заявок сайт Госуслуг не справился с возложенной на него задачей.
Глава государства отметил, что на данный момент работа сервиса налажена, и заявки должны приниматься в штатном режиме.
Напомним, после последнего обращения Путина к нации сайт Госуслуг перестал работать. Многие россияне не смогли подать заявку на получение выплаты. Чуть позже недоступность портала Госуслуг объяснили тем, что проводилось тестирование его устойчивости.
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