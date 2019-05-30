Психолог рассказала, как снизить стресс перед ЕГЭ







Психолог, эксперт Обрсоюза Елена Романова рассказала «Российской газете», как можно снизить стресс перед ЕГЭ.

По словам Романовой, любой экзамен, а тем более тот, от которого зависит будущее, всегда стресс для ребёнка. Поэтому родственникам абитуриента стоит снизить значимость этого события в психологическом плане. Стоит проиграть с ребёнком дальнейшее развитие событий, показать, что даже при провале на ЕГЭ, жизнь не заканчивается. Необходимо только придумать запасной план.

– Смоделируйте ситуацию провала – может быть, полезнее потратить год на что-то важное и интересное: путешествия, хобби, работа, – советует психолог. – То есть нужно понять, что ЕГЭ – это лишь один из этапов в жизни, который скоро закончится. А затем будут ещё и другие возможности.

Также Романова советует не забывать и о режиме дня – нужно регулярно питаться, хорошо высыпать и ни в коем случае не учить что-то в последние ночи перед экзаменом. Она предлагает устроить перед экзаменом «день тишины» – хорошо выспаться, принять ванну, выпить вкусного чая.

Не советует она принимать серьёзные успокоительные перед ЕГЭ, так как не понятно, как в режиме стресса на них отреагирует организм. Лучше заняться дыхательной гимнастикой, которая поможет успокоиться.

Перед самым экзаменом можно подышать свежим воздухом, выпить немного воды. Одежда должна быть комфортная, людям с плохим зрением надо правильно подобрать линзы или очки, чтобы от экзамена ничего не отвлекало. Девочкам не стоит делать тугие причёски, так как может заболеть голова.