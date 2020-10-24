Прокуратура Холмогорского района через суд добилась ремонта трассы М-8

Прокуратура Холмогорского района добилась ремонта трассы М-8 «Холмогоры», сообщает пресс-служба органа.
Прокуратура провела проверку, отвечает ли трасса требованиям безопасности дорожного движения. Оказалось, что М-8 имеет многочисленные выбоины, проломы и трещины.
По результатам слушания, Исакогорский районный суд обязал ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск» привести трассу М-8 в пределах Холмогорского района в надлежащее состояние.
Решение суда не вступило в законную силу.