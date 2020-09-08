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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

7info7
Изображение Skica911 с сайта Pixabay

Отечественный препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19. Больные ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного российскими учеными из легких крупного рогатого скота. Об этом свидетельствует опыт медиков Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.

Сурфактант — это жидкость, выстилающая лёгочные альвеолы изнутри, БЛ — расшифровывается, как «бычье легкое». Как рассказал «Известиям» заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А.Алмазова Андрей Баутин, его вводили пациентам ингаляционно, процедура занимала по 30 минут дважды в сутки. Кому-то хватило двух суток лечения, в некоторых случаях препарат вводили до пяти дней.

В клинике Сеченовского университета главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев впервые применил ингаляционный способ введения препарата вместо бронхоскопического, что комфортнее для пациентов, а также позволяет поймать и развернуть в обратную сторону процесс на более ранних стадиях.

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В мире существует около 10 препаратов сурфактанта. Все они, включая российский, изначально создавались для помощи недоношенным детям, которые еще не могут самостоятельно дышать вследствие незрелости легких. Но только российский препарат разрешен к применению у взрослых. Врачи и ученые попробовали его применить при других тяжелых болезнях легких, и это получилось. Сурфактант -БЛ помог как при свином гриппе, так и сейчас при COVID-19.

Иностранные коллеги идут в том же направлении, что и мы. Но мы оказались на шаг впереди, — сказал Сергей Авдеев «Известиям».

В результате применения отечественного сурфактанта удалось снизить смертность в категории тяжелых больных с 80% до 14,3%. По окончании исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»: Легче легкому: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

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