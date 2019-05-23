Представлена самая мощная модификация кроссовера Mercedes-Benz GLE

Компания Mercedes-Benz новую версию топового кроссовера GLE – GLE 580 4Matic. Новый автомобиль обзавелся битурбированным двигателем V8 с интегрированным стартер-генератором и бортовой электросетью на 48 вольт. И теперь данная модификация является самым мощным представителем в модельной гамме немецкого концерна в США.

«Сердцем» Mercedes-Benz GLE 580 4Matic стал 4,0-литровый бензиновый агрегат, который оснащен двумя турбинами. Установка выдает 490 лошадиных сил. В паре с движком работает 21-сильный стартер-генератор, восстанавливающий энергию во время торможения. Также новинка получила пневмоподвеску Airmatic, кожаный салон, медиакомплекс MBUX с голосовым управлением и функцией Interior Assistant, и спецпакет для экстерьера AMG Line. В качестве опций можно заказать гидропневматическую подвеску E-Active Body Control и колеса размером в 22-дюйма.

Стоить сверхмощный Mercedes-Benz GLE 580 4Matic на территории Америки будет примерно 5,01 млн рублей, сообщают Автоновости дня.

Фото: Mercedes-Benz